Persona 3 Reload: DLC könnte FES-Inhalte im Gepäck haben

Persona 3 Reload erschien am 2. Februar 2024, jedoch ohne die Inhalte aus Persona 3 FES zu umfassen. Die könnten zu einem späteren Zeitpunkt aufschlagen. Auch von den Persona 3 Portable-Inhalten fehlt bislang jede Spur, das womöglich aber auf immer.

In der Gerüchteküche tut sich wieder etwas und dieses Mal ist es der relativ bekannte und meist sogar ziemlich zuverlässige Insider @MbKKssTBhz5 auf Twitter, der schon in der Vergangenheit Details zu Atlus-Ankündigungen vorab online teilte.

Bewahrheitet sich, was der Leaker dieses Mal von sich gibt, so arbeitet Atlus derzeit an mehreren DLCs, die der Veröffentlichung des Remakes nachfolgen werden. Einer dieser DLCs wird die Story The Answer aus Persona 3 FES beinhalten.

Für Persona 3 Portable sieht es hingegen eher schlecht aus. Laut @MbKKssTBhz5 solltet ihr mit einer Veröffentlichung dieser Inhalte nicht rechnen. Stattdessen werden weitere DLCs vor allem kosmetische Updates und neue Musik mit sich bringen.