Brothers: A Tale of Two Sons Remake: 11 Minuten Gameplay mit den Brüdern

Schaut euch 11 Minuten Gameplay mit den Brüdern aus dem Remake zu Brothers: A Tale Of Two Sons an.

Die emotionale Reise zweier Brüder in Brothers: A Tale Of Two Sons wird in einem Remake für aktuelle Plattformen neu aufgelegt.

Das Spiel, welches diesmal auch im Koop spielbar sein wird, erscheint am 28. Februar 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (via Steam, Epic Games Store und GOG).

Heute gibt es knapp 11 Minuten anfängliches Gameplay aus dem Remake, welches von Game Informer stammt.