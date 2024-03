Brothers: A Tale of Two Sons Remake: Schwache Leistung auf der Xbox Series S

Brothers: A Tale of Two Sons Remake liefert auf der Xbox Series S eine schwache Leistung ab. Die Xbox Series X und PlayStation 5 können aber auch nicht überzeugen.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake wurde von Digital Foundry genauer analysiert und dabei kam heraus, dass das Spiel vor allem auf der Xbox Series S eine schwache Leistung abliefert.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake setzt auf eine dynamische Auflösung und hat zwei Grafik-Einstellungen zu bieten: Quality und Performance. Im Quality-Modus ist das Ziel die 4K nativ zu erreichen, was aber nur in den äußerst seltensten Fällen auf der PlayStation 5 und Xbox Series X eintritt.

Vielmehr bewegt man sich zwischen einer Auflösung von 2240×1260 und 2880×1620. Die Xbox Series S fällt auf 806×454 und 1280×720. Nanite und Lumen kommen zum Einsatz und jedes Asset wurde neu gestaltet. Auch die Animationen wurden stark verbessert, was zu einem deutlich besseren Gesamtbild führt.

Den Performance-Modus beschreibt Digital Foundry als Fehl am Platz und kann nicht überzeugen. Die Auflösung der PlayStation 5 und Xbox Series X liegt bei 1920×1080 und die Xbox Series S bei 806×454 bis 1280×720.

Im Performance-Modus schlägt die Xbox Series X die PlayStation 5 deutlich und zu jeder Zeit einen konstanten Framerate-Vorsprung.

Die komplette Analyse könnt ihr euch hier anschauen: