Ori and the Blind Forest: Um die 10 Millionen Ori-Spiele verkauft

Autor:, in / Ori and the Blind Forest

Thomas Mahler, der Shöpfer von „Ori“ und der Gründer des Entwicklerstudios Moon Studios, hat bekannt gegeben, dass sich die Ori-Serie um die 10 Millionen Mal verkaufen konnte.

Mit Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps hat sich das Studio einen festen Platz im Herzen vieler Spieler gesichert

Wäre das Spiel gefloppt, wäre er mit seinem Unternehmen bankrott gewesen, doch das war nicht der Fall und deswegen kann er sich jetzt Dinge leisten, wie ein NEO GEO MAX 330 MEGA.

„Wenn Blind Forest damals gefloppt wäre, wären wir als Studio bankrott gewesen. Aber Gott sei Dank war das nicht der Fall – wir haben bisher etwa 10 Millionen Exemplare von Ori verkauft, was es wahrscheinlich zur erfolgreichsten Metroidvania-Serie aller Zeiten macht. Und es erlaubte mir, das zu kaufen [NEO GEO MAX 330 MEGA].“