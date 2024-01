Ori and the Blind Forest: Spielmarke ist Eigentum von Microsoft

Autor:, in / Ori and the Blind Forest

Ori and the Blind Forest ist Eigentum von Microsoft, wie Moon Studios noch einmal offiziell bestätigt hat.

Moon Studios arbeitet derzeit mit No Rest for the Wicked an einem neuen Action-RPG, das für Xbox Series X/S, PC und PlayStation 5 erscheinen wird.

Viele PlayStation-Spieler wünschen sich dazu Ori and the Blind Forest auf der Sony-Konsole, doch Moon Studios hat einmal mehr bestätigt, dass die Serie und Spielmarke Eigentum von Microsoft ist und der Redmonder-Konzern entscheidet, auf welchen Plattformen das Spiel veröffentlicht wird.

Es gibt bereits Gerüchte, dass dieses Jahr ein exklusives Xbox-Spiel angeblich für PlayStation und Switch erscheinen wird. Doch dabei handelt es sich nicht um Ori and the Blind Forest, denn das Game gibt es bereits für die Nintendo Switch, sondern laut weiteren Gerüchten handelt es sich hierbei um Hi-fi Rush von Tango Gameworks.