Xbox Series X: Exklusives Xbox-Spiel erscheint angeblich für PlayStation und Switch

Es gibt neue Gerüchte, um eine mögliche Veröffentlichung eines exklusiven Xbox-Spiels für Sony PlayStation und Nintendo Switch. Das Spiel soll laut der Quelle ein „Game of the Year“-Anwärter gewesen sein und im Jahr 2024 für weitere Plattformen erscheinen.

Die Gerüchteküche brodelt bereits und es wird schon wild spekuliert, dass Hi-fi Rush im Jahr 2024 für PlayStation und Switch veröffentlicht wird. Das Spiel von Tango Gameworks wurde im Jahr 2023 als Shadow Drop für Xbox veröffentlicht und stellte sich nicht nur dank dem Xbox Game Pass als großer Hit heraus, sondern war bei vielen „Game of the Year“-Abstimmungen nominiert.

„Im Kalenderjahr 2024 wird Microsoft eines seiner bekanntesten Spiele auf das System eines Konkurrenten bringen“, hieß es in der neuen Podcast-Sendung von Nate the Hate. „Der Titel, auf den ich mich beziehe, wurde von der Kritik hoch gelobt. Die Fans liebten es und es war im Jahr seiner Veröffentlichung im Gespräch für das Spiel des Jahres.“ „Wenn die Ankündigung kommt, denke ich, dass sie mit großer Begeisterung aufgenommen werden wird, weil es ein Qualitätsspiel ist.“ „Ich denke, dass dies ein kluger Schritt für Microsoft ist… aus geschäftlicher Sicht, wenn man ausgewählte Spiele Multiplattform bringt, auf Switch und PlayStation, dann tut man das, weil man die Qualität der IP und des Franchise sieht und die Reichweite über die Xbox hinaus erweitern möchte.“

In der Vergangenheit hat Microsoft schon weitere Spiele für PlayStation und Nintendo Switch veröffentlicht, die vorher exklusiv für Xbox erschienen sind. Beispielsweise Minecraft und Ori and the Blind Forest.