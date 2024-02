Brothers: A Tale of Two Sons Remake: Spielszenen aus der emotionalen Geschichte

In zwei neuen Videos zeigen wir euch weiteres Gameplay aus Brothers: A Tale of Two Sons Remake auf der Xbox Series X.

Bereits gestern haben wir euch die ersten 35 Minuten Gameplay aus Brothers: A Tale of Two Sons Remake auf der Xbox Series X gezeigt.

In Brothers: A Tale of Two Sons Remake begleitet ihr zwei Brüder durch ein episches Märchen voller Entdeckung, Verlust, Abenteuer und Geheimnissen.

Wir haben uns selbstverständlich noch weiter in das wunderschöne Märchen der zwei Brüder gewagt und haben dieses in zwei weiteren Gameplay-Videos für euch festgehalten.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake | Ein episches Märchen geht weiter – Gameplay Part 2

Brothers: A Tale of Two Sons Remake | Es geht in den düsteren Wald – Gameplay Part 3

