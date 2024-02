Brothers: A Tale of Two Sons Remake: Ein episches Märchen zweier Brüder

In einem neuen Video zeigen wir euch Gameplay aus dem Remake zu Brothers: A Tale of Two Sons auf der Xbox Series X.

In Brothers: A Tale of Two Sons Remake begleitet ihr zwei Brüder durch ein episches Märchen voller Entdeckung, Verlust, Abenteuer und Geheimnissen.

Die zwei Brüder sind auf der Suche nach dem „Wasser des Lebens“, das einzige Heilmittel, das ihren Vater heilen kann, der an einer tödlichen Krankheit leidet. Ihr steuert die Brüder gleichzeitig und müsst so die individuellen Fähigkeiten der Brüder nutzen, um Hindernisse zu überwinden und knifflige Rätsel zu lösen.

Das Remake bringt euch ebenso einen lokalen Koop-Modus mit, der es euch ermöglicht, dieses emotionale und mitreißende Märchen gemeinsam mit einem Freund zu erleben. Der ursprünglichen Geschichte des originalen Spieles wurden neue und spannende Geheimnisse hinzugefügt, die es in der vielseitigen und wunderschönen Welt zu lüften gilt.

Um euch einen ersten Eindruck zum Remake zu verschaffen, zeigen wir euch in einem neuen Video rund 35 Minuten Gameplay.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake | Spielszenen aus dem Remake

Brothers: A Tale of Two Sons Remake erscheint am 28.02.2024 für 19,99 Euro.

