Brothers: A Tale of Two Sons Remake: Spiel mit Rabatt erhältlich

Brothers: A Tale of Two Sons Remake ist ab sofort mit einem Rabatt für Xbox erhältlich.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake haben wir euch in den letzten Tagen bereits vorgestellt. Videos auf YouTube und Streams auf Twitch waren dabei. Nun ist Brothers: A Tale of Two Sons Remake endlich im Xbox Store eingetroffen und einen Rabatt gibt es noch dazu!

Um den Release zu feiern, bietet 505 Games das Spiel in den nächsten sieben Tagen um 20% rabattiert an. Alle, die das Originalspiel Brothers: A Tale of Two Sons besitzen, erhalten weitere Rabatte auf den verschiedenen Plattformen.

Unterstützt von Josef Fares, dem kreativen Kopf hinter dem Originalspiel, erzählt Brothers: A Tale of Two Sons Remake die emotionale Geschichte der beiden Brüder Naia und Naiee, die zu einer abenteuerlichen Reise aufbrechen, um das Leben ihres sterbenden Vaters zu retten.

Das Remake wurde von Grund auf neu in Unreal Engine 5 entwickelt, bleibt dem Original dabei aber treu. Als Bonus wurde das klassische Einzelspielererlebnis um einen lokalen Koop-Modus ergänzt, der es möglich macht, zu zweit je einen der Brüder zu steuern.

Das Originalspiel Brothers: A Tale of Two Sons wurde mit mehreren renommierten Auszeichnungen bedacht, darunter ein BAFTA-Award für Spielinnovation, den Downloadable Game of the Year-Award bei der D.I.C.E-Preisverleihung der Academy of Interactive Arts & Sciences und dem Preis für Best Xbox Game bei den VGAs. Es wurde von vielen als eines der einflussreichsten Spiele des vergangenen Jahrzehnts gefeiert.

Den Trailer könnt ihr euch noch einmal hier anschauen: