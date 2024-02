Battlefield Next: Kostenloses Battle Royale in Entwicklung?

Autor:, in / Battlefield Next

Ripple Effect arbeitet angeblich an einem kostenlos spielbaren Battlefield Battle Royale Erlebnis.

Nicht nur ein neuer Hauptteil der Battlefield-Reihe befindet sich in Arbeit. Ripple Effect soll auch an einer neuen Spielerfahrung zur Franchise arbeiten.

Laut einem Bericht von Insider Gaming handelt es sich um ein Battle Royale-Spiel, der als Free-to-Play-Modell auf den Markt kommen soll.

Das Battle-Royale soll weiterhin an die Veröffentlichung des nächsten Hauptteils geknüpft sein, womit man ein ähnliches Konzept verfolge wie Call of Duty. Die Spielreihe von Activision verbindet die jährliche Premium-Veröffentlichung mit seinem, Battle-Royale-Titel Warzone. Die Idee dazu soll von Byron Beede stammen, der sich als früherer Leiter des Live-Service für Call of Duty damit bestens auskennen dürfte.

Das neue Battlefield Erlebnis soll neben dem klassischen Battle Royale Modus auch einen weiteren namens „Gauntlet“ enthalten. In diesem zielbasierten Modus kämpfen Teams gegeneinander, wobei das Team mit der niedrigsten Punktzahl herausfliegt.