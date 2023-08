Battlefield Next: Nächster Teil eine Neuinterpretation laut EA

Autor:, in / Battlefield Next

Wie es bei der Bekanntgabe von Finanzergebnissen üblich ist, so hat auch Electronic Arts einige Worte über kommende Projekte verloren. Über das nächste Spiel in der Battlefield-Reihe sagte CEO Andrew Wilson, dass das neue Battlefield „eine Neuinterpretation von Battlefield als ein wirklich vernetztes Ökosystem“ sei.

Was das genau bedeutet, ließ Wilson offen. Bei einem vernetzten Ökosystem könnte man an Call of Duty denken, wo mehrere Spiele miteinander vernetzt sind. Welchen Weg DICE aber mit Battlefield einschlagen wird, das wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen.

Das aktuelle Battlefield 2042 konnte bei Spielern zum Release im Oktober 2021 nicht punkten. Das bekannte Battlefield-Erlebnis blieb viele Jahre aus und konnte erst nach zahlreichen Änderungen an Karten, System und Operatoren wieder mehr Spieler auf das Schlachtfeld locken.