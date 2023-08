Antstream Arcade: Kritische Fehler im Speichersystem behoben

Mit über 1300 Arcade-Klassikern wird die Sammlung Antstream Arcade euch viele tolle Momente aus den goldenen Hallen zurückbringen. Damit das auch so bleibt, arbeiten die Entwickler mit Patches weiter an ihrer Sammlung, um Fehler zu beheben oder neue Funktionen hinzuzufügen.

Im aktuellen Entwickler-Update kündigt das Team neben Verbesserungen an der Oberfläche auch eine Menge Bugfixes an. Wichtig an dieser Stelle ist allerdings: War dieser Bug in der Ursprungsversion in den Spielhallen bereits existent, wird der nicht behoben, getreu nach dem Motto „Its a Feature, not a bug“.

Probleme in der Übersicht, wie der fehlerhaften Suche oder Darstellung der Spiele, sind ebenfalls ein Thema für das Team. Diese war ursprünglich sehr unübersichtlich, und es war nur schwer möglich, ein Spiel zu finden. Um euch dabei zur Seite zu stehen, erweiterten die Entwickler das Menü zur Suche nach Spielen um einige Funktionen. So ist es jetzt möglich, eure Suche auch nach Buchstaben oder anderen Kriterien zu verfeinern.

Ebenfalls behob man Fehler im Speichersystem der Sammlung, durch den es euch bei vielen Spielen nicht mehr möglich war, auf den Speicherstand zurückzugreifen. In Zukunft wird ein weiterer Patch kommen, der euch die Möglichkeit geben wird, die Tastenbelegung euren Wünschen anzupassen.

Antstream Arcade ist für Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar. Ein Jahresabo kostet 29,99 Euro, eine lebenslange Mitgliedschaft 79,99 Euro. Weitere Informationen zum Konzept und den Inhalten von Ansteram Arcade findet ihr hier.