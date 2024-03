Persona 3 Reload: Inhalte des Expansion Pass enthüllt

Spieler von Persona 3 Reload können sich auf weitere Inhalte freuen. ATLUS kündigte einen Expansion Pass an. Er enthält neue Kostüme, Hintergrundmusik sowie ein erweitertes Story-Szenario. Letzteres hört auf den Namen „Episode Aigis -The Answer-“.

Der Persona 3 Reload Expansion Pass wird am 12. März für Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich sein. Xbox Game Pass Ultimate Abonnenten erhalten den Expansion Pass als kostenlosen Perk.

Episode Aigis -The Answer- wird mit hochmoderner Grafik, modernisierten Lebensqualitätsmerkmalen und allen Verbesserungen aus Persona 3 Reload umgesetzt, wie der Entwickler verriet.

Nachdem sie die Geheimnisse der Dunklen Stunde gelüftet, epische Schlachten im Tartarus geschlagen und alle unvergesslichen Ereignisse von Persona 3 Reload erlebt haben, finden sich die S.E.E.S.-Mitglieder in einem nicht enden wollenden 31. März gefangen. Eure Reise führt euch durch den Abgrund der Zeit, während ihr nun als Aigis, ein menschenähnlicher Androide mit der Macht von Persona, spielet. Stellt euch den neuen Herausforderungen und deckt die Ursache für dieses seltsame Schicksal und die Wahrheit über die Geschehnisse dieses Tages auf…

General Producer Kazuhisa Wada sagte: „Persona 3 Reload wäre nicht vollständig ohne Episode Aigis -The Answer-. Der Epilog wird sowohl diejenigen zufriedenstellen, die das ursprüngliche Persona 3 FES gespielt haben, als auch diejenigen, die gerade erst anfangen.

„Der Persona 3 Reload: Expansion Pass wird am 12. März erhältlich sein. Episode Aigis -The Answer-, die dritte und letzte DLC-Welle, wird im September erhältlich sein. Wir hoffen, dass ihr die erste und zweite DLC-Welle genießt, während ihr auf Episode Aigis -The Answer- wartet.“