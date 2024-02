Persona 3 Reload: Launch Trailer zur baldigen Veröffentlichung

Am 2. Februar 2024 steht die Veröffentlichung des Remakes von Persona 3 an. Viele sehnen sich den Titel aus dem Hause Atlus schon lange herbei und mit zahlreichen Trailern, Visuals und Infohäppchen heizte man die Stimmung in den vergangenen Monaten gut an.

Wenngleich Gerüchte dazu, dass Inhalte aus Persona 3 FES und Persona 3 Portable später nur per DLC nachgereicht werden könnten, die Stimmung etwas gedrückt haben dürften, ist der Hype um den Launch Trailer zu Persona 3 Reload immens. Die beeindruckenden Bilder des Trailers und spannenden Eindrücke tun jedenfalls ihres dazu.

Verfügbar ist Persona 3 Reload ab dem 2. Februar 2024 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und den PC. Zudem erscheint das Spiel mit der Veröffentlichung im Xbox Game Pass.