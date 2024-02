Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab sofort neu im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass füllt sich weiter mit neuen Spielen, die direkt zur Veröffentlichung im Abo verfügbar sind. Nachdem bereits Brotato (Cloud, Konsole und PC) eingeschlagen ist, folgt nun Persona 3 Reload.

Xbox Game Pass – Januar 2024

02. Februar 2024 – Persona 3 Reload (Cloud, Konsole und PC)

Dazu wurde jetzt schon ein Nach-Valentinstagsgeschenk für Abonnenten angekündigt und zwei neue Ultimate-Perks warten darauf, von euch freigeschaltet zu werden. Einen echten Homerun gibt es mit MLB The Show 2024, das ebenfalls im Abo landen wird. Welche Spiele in der neuen Woche erscheinen, erfahrt ihr in dieser Xbox Store News.