Xbox Game Pass: Nach-Valentinstagsgeschenk für Abonnenten

Warum bis zum Frühjahrsputz warten? Entwickler Max Inferno und Publisher Secret Mode bringen das beliebte Puzzlespiel A Little to the Left am 15. Februar 2024 auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4.

Als Nach-Valentinstagsgeschenk wird A Little to the Left auch über den Xbox Game Pass und den PC Game Pass erhältlich sein.

A Little to the Left ist ein Puzzlespiel, bei dem es darum geht, aufzuräumen und das Chaos im Haushalt in ansprechende Arrangements zu bringen. Seit der Veröffentlichung auf PC und Nintendo Switch im November 2022 hat sich das Spiel bereits über eine Million Mal verkauft.

Die Xbox- und PlayStation-Versionen, die zusammen mit dem separat erhältlichen Cupboards & Drawers-DLC auf den Markt kommen, wurden mit Leistungsoptimierungen für die jeweiligen Plattformen aufgefrischt.

Darüber hinaus wird A Little to the Left zum ersten Mal über Xbox Cloud Gaming (Beta) mit Xbox Game Pass Ultimate auf mobilen Geräten spielbar sein, sowohl mit einem Controller als auch mit Touch-Steuerung.