Ufouria: The Saga 2: Kultklassiker erscheint für Xbox Series X|S

Der Kultklassiker Ufouria: The Saga 2 erscheint im März für Xbox Series X|S.

Red Art Games gibt eine Partnerschaft mit dem japanischen Publisher Sunsoft bekannt. Im Rahmen dieser Partnerschaft bringt Red Art Games am 1. März das herrlich skurrile Ufouria: The Saga 2 auf westliche Konsolen und Steam.

Ufouria: The Saga 2 ist die Fortsetzung des 1991 erschienenen Famicom/NES-Kultklassikers Ufouria: The Saga und ist ein wunderschöner und humorvoller Side-Scroller, der auf Erkundung basiert.

Entwickelt und veröffentlicht von Sunsoft in Japan, wurde Ufouria: The Saga 2 von Red Art Studios auf PS5 und Xbox Series X|S portiert und wird von Red Art Games im Westen veröffentlicht.

Zum Start werden digitale Kopien von Ufouria: The Saga 2 24,99 Euro für Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S und Steam kosten.

Ufouria: The Saga 2 wird in Europa auch in physischer Form für Nintendo Switch, PS5 und Xbox Series X erhältlich sein.

Über Ufouria: The Saga 2

Ufouria: The Saga 2 ist die brandneue Fortsetzung von Sunsofts Famicom-Kultklassiker aus dem Jahr 1991. Nach 33 Jahren sind Hebe und seine Crew zurück und bereit, ein neues Abenteuer in der verrückten Welt von Ufouria zu erleben!

In diesem auf Erkundung basierenden Action-Side-Scroller stürzt ihr euch mit der Crew des Originalspiels in die flauschige, mit Filzarbeiten im Kunsthandwerksstil nachgebaute Welt von Ufouria. Dieses neue Spiel wird Fans des Originalspiels ein Lächeln ins Gesicht zaubern, aber es wurde auch für Neueinsteiger entwickelt!

Die verschiedenen Abschnitte aus dem Originalspiel ändern sich jetzt jedes Mal zufällig, wenn der Spieler ein Gebiet betritt, was jedes Mal eine neue Herausforderung darstellt! Wenn sich neue Charaktere der Crew anschließen, erhält der Spieler Zugang zu neuen Gebieten. Fans des Originalspiels Ufouria: The Saga finden vielleicht sogar Gebiete, die im Originalspiel gar nicht vorhanden waren…

Features

Eine flauschige Nachbildung der verrückten Welt von Ufouria im Stil von Kunst und Basteln

4 spielbare Charaktere

Prozedural generierte Levels

Neue Orte und Charaktere

Humorvolle Geschichte und Situationen

Naoki Kodakas (Albert Odyssey, Super Fantasy Zone) klassischer Soundtrack ist zurück, mit Arrangements von Jun Fukuda (killer7, No More Heroes)

Sammelt Informationen über die Feinde des Spiels

Spielt mit 120fps auf PS5 und Xbox Series (auf kompatiblen Bildschirmen)