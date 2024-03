Persona 3 Reload: Erste Zusatzinhalte kostenlos mit XGPU verfügbar

Autor:, in / Persona 3 Reload

Ab heute können alle Spieler des ATLUS-Rollenspiels Persona 3 Reload ihre Musiksammlung im Spiel mit zwei neuen Hintergrundmusik-Sets (BGM) im Persona 3 Reload: Expansion Pass versehen.

Die beiden Sets – das Persona 5 Royal EX BGM Set und das Persona 4 Golden EX BGM Set – fügen viele von den Fans geliebte Lieder aus Persona 5 Royal und Persona 4 Golden hinzu, die die Spieler beim Erkunden und Kämpfen in Dungeons hören können.

Das Persona 5 Royal EX BGM Set enthält Life Will Change, Beneath the Mask, Kichijoji 199X, Gentle Madman, I Believe, Keeper of Lust, Blooming Villain und Victory (erscheint auf dem Bildschirm der Kampfergebnisse).

enthält Life Will Change, Beneath the Mask, Kichijoji 199X, Gentle Madman, I Believe, Keeper of Lust, Blooming Villain und Victory (erscheint auf dem Bildschirm der Kampfergebnisse). Das Persona 4 Golden EX BGM Set enthält Backside of the TV, Game, Junes Theme, Heaven, Long Way, Revelations: Mitsuo, The Almighty, Results (erscheint auf dem Bildschirm mit den Kampfergebnissen).

Diese erste Inhaltsveröffentlichung mit den BGM-Sets ist für Spieler des Persona 3 Reload: Expansion Pass für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 11 PC, Xbox Game Pass Ultimate, Steam, PlayStation 5 und PlayStation 4.

Später in diesem Jahr wird der Expansion Pass auch das Velvet Costume and BGM Set (Veröffentlichung Mai 2024) und den großen Post-End-DLC Episode Aigis -The Answer- (Veröffentlichung September 2024) enthalten.

Der Expansion Pass ist für Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten über Game Pass Ultimate Perks bis zum 31. Januar 2025 kostenlos erhältlich. Der Expansion Pass kann auch in digitalen Stores für 28,99 € erworben werden.