emptyvessel: Neues Studio von Naughty Dog und Activision Veteranen

emptyvessel stellt sich heute als neues, unabhängiges AAA-Spielestudio vor, das sich zum Ziel gesetzt hat, eine neue Welle der Entwicklung einzuleiten, die sich auf die Entwicklung hochwertiger, sinnvoller Spiele konzentriert, die sich großartig spielen lassen.

Das Studio besteht aus erstklassigen Entwicklern, die an kultigen Franchises wie DOOM, Quake, Call of Duty, Last of Us, Borderlands, Tomb Raider, Uncharted, Callisto Protocol und anderen gearbeitet haben, und möchte mit seinem ersten unangekündigten Titel seine Spezialität im Bereich der immersiven Shooter mit anderen teilen.

emptyvessel wird von Emanuel Palalic, CEO und Game Director, und Garrett Young, COO und General Manager, geleitet. Während beide in wichtigen Positionen bei id Software tätig waren, verband sie der Wunsch, eine Umgebung zu schaffen, in der Entwickler die Freiheit haben, neue Ideen zu entwickeln.

Neben Palalic und Young gehören auch CTO Wei Ning, Art Director Alex Palma, Animation Director Rico Flores und viele mehr zum Gründerteam des Studios. emptyvessel hat seinen Sitz in Austin, Texas, arbeitet aber vollständig dezentral mit Mitarbeitern in den USA, Australien und Europa, um den persönlichen Bedürfnissen der einzelnen Teammitglieder gerecht zu werden.

„Viele Spieleentwickler wie ich haben ihre Reise mit dem Traum begonnen, eines Tages unsere Welten zum Leben zu erwecken“, sagt Emanuel Palalic, CEO und Game Director von emptyvessel. „Indem wir Prioritäten setzen und uns auf unsere Stärken konzentrieren, sind wir überzeugt, dass es möglich ist, mit kleineren, fokussierten Teams Spiele in AAA-Qualität zu entwickeln. Die Industrie hat oft die Menschen übersehen, die ihr Herz und ihre Seele in die Erschaffung dieser Welten stecken. Mit emptyvessel sind wir entschlossen, dieses Bild zu ändern und diesen Traum für so viele Entwickler wie möglich Wirklichkeit werden zu lassen.“

Das von Entwicklern gegründete Studio emptyvessel wird von seiner Mission angetrieben, qualitativ hochwertige Spiele zu entwickeln, und von seiner Leidenschaft, Risiken einzugehen, um neue, erfrischende Arten von Unterhaltungserlebnissen zu schaffen. emptyvessel will mit den traditionellen Geschäftsmodellen brechen und auf eine gemeinsame Vision einer Zukunft hinarbeiten, die von Menschen und Kreativität angetrieben wird und in der die Branche von Teams großartiger Spielemacher vorangetrieben wird.

Der Ansatz des Studios besteht darin, einen Raum zu schaffen, der die Innovation eines flinken Kernteams von Talenten auf AAA-Niveau fördert und sie gleichzeitig in die Lage versetzt, qualitativ hochwertige IPs mit größerem Umfang zu entwickeln.

Die Entwickler von emptyvessel arbeiten derzeit an einem noch unangekündigten ersten Projekt, das ihre Erfahrung im Bereich der immersiven Shooter nutzen wird. Ihr erstes Spiel, das auf der Unreal Engine 5 basiert, ist inspiriert von Filmen, Graphic Novels und Spielen, die in dystopischen Sci-Fi-Welten spielen.