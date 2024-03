Giant Skull: Star Wars Jedi Director entwickelt Action-Adventure

Stig Asmussen hat mit Giant Skull ein neues Studio gegründet. Bei Respawn Entertainment war er Game Director von Star Wars Jedi: Survivor und Fallen Order, bzw. bei Sony Santa Monica für God of War III verantwortlich.

Das Triple-A-Studio will Gameplay-gesteuerte Action-Adventure entwickeln, die in fesselnden Welten spielen.

Asmussen hat sich erfahrene Entwickler für sein Studio ins Boot geholt. Dazu zählen unter anderem Jon Carr als Chief Technology Officer, der zuvor Technical Director für Jedi Survivor war sowie Art Director Patrick Murphy, der in der selben Funktion an den Spielen Fortnite und Valorant beteiligt war.

Anthony Scott, Chief Operating and Financial Officer, sagte: „Unsere Werte für das Studio sollen sich in der Art und Weise, wie wir unsere Spiele machen, und in unserer Beziehung zu den Spielern widerspiegeln – Autonomie, Dynamik, Neugier und Respekt. Wir möchten, dass die Spieler uns auf jedem Schritt dieser erstaunlichen Reise begleiten, während wir den Weg für unser kommendes Spiel ebnen. Wir erschaffen etwas Besonderes und hatten das Glück, ein unglaubliches Team von Entwicklern zusammenzustellen, die extrem leidenschaftlich und erfahren darin sind, genredefinierende Third-Person-Action-Adventure-Spiele zu entwickeln.“