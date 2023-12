Rise of the Tomb Raider: Erforscht gefährliche Gräber im Xbox Game Pass

Autor:, in / Rise of the Tomb Raider

In diesem Video könnt ihr euch Gameplay aus dem Xbox Game Pass-Spiel Rise of the Tomb Raider auf der Xbox Series X anschauen.

Das Action-Überlebensabenteuer Rise of the Tomb Raider bietet euch energiegeladene Actionmomente an den wunderbaren Schauplätzen der Erde. Ihr erforscht die gefährlichen Gräber uralter Orte voller gefährlicher Fallen. Entschlüsselt dabei uralte Texte, löst die Rätsel, die euch weiter in die Gräber führen. Begleitet Lara und verbessert ihre Ausrüstung, Waffen und Munition, damit ihr euren bestmöglichen Spielstil anpassen könnt.

Rise of the Tomb Raider | Erforscht die uralten Gräber

Rise of the Tomb Raider ist im Xbox Game Pass enthalten. Dazu könnt ihr Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration für 29,99 Euro im Microsoft Store erwerben.

