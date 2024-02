XDefiant: Spiel soll vor April erscheinen

Autor:, in / XDefiant

Viel fragen sich schon seit Monaten, wann erscheint endlich XDefiant? Ein exaktes Release-Datum gibt es zwar bis heute nicht, aber das Zeitfenster steht anscheinend fest. So soll XDefiant in diesem Finanzquartal erscheinen, das am 31. März 2024 endet.

Somit wird XDefiant wohl vor April 2024 veröffentlicht.