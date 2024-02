No Rest for the Wicked: Ori-Entwickler verschiebt Early Access

Autor:, in / No Rest for the Wicked

Das Action-RPG „No Rest for the Wicked“ von Ori-Entwickler Moon Studios verschiebt den Early-Access-Start.

No Rest for the Wicked startet nicht wie geplant im 1. Quartal 2024 im Early Access, sondern erst im zweiten Quartal, wie man jetzt durch den Take-Two Finanzbericht bekannt gegeben hat. Somit verschiebt sich auch die Veröffentlichung um ein ganzes Quartal.

Die Verschiebung soll dem Entwicklungsprozess zugutekommen und ein besseres Spielerlebnis ermöglichen. Ein neuer Termin oder ein Datum wurden jedoch nicht genannt. Wir halten euch aber auf dem Laufenden.

Weitere Details zum neuen Dark-Fantasy-Rollenspiel gibt es in dieser No Rest for the Wicked News.