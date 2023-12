No Rest for the Wicked: Ein Gemälde zum Spielen

Autor:, in / No Rest for the Wicked

Zum neuen Spiel No Rest for the Wicked wurden weitere Details bekannt gegeben.

Private Division, ein Publishing Label von Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO), und Moon Studios haben No Rest for the Wicked angekündigt, wie wir bereits berichtet haben.

No Rest for the Wicked ist ein innovatives Präzisions-Action-Rollenspiel (ARPG), das sich aufmacht, dem Genre neues Leben einzuhauchen. Nachdem Moon Studios mit Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps bereits zwei hochgelobte und vielfach ausgezeichnete Spiele veröffentlicht hat, ist No Rest for the Wicked nun ihr spannender Vorstoß in die Welt der ARPGs.

No Rest for the Wicked versetzt die Spieler in eine handgezeichnete, detailreiche Welt, die in einem unnachahmlichen „Gemälde“-Stil gestaltet wurde. Dort erkunden sie eine riesige, verwinkelte Insel namens Isola Sacra, auf der sie Vertikalität auf eine in ARPGs bisher unbekannte Art und Weise erleben und sie finstere Krypten, üppige Wälder und trügerische Gebirgspässe erforschen können.

An jedem Ort finden sich komplexe Protagonisten mit ihren ganz eigenen Problemen, versteckte Schätze, wilde Kreaturen und Geheimnisse, die es zu entdecken gilt.

Mit dem brutalen Präzisionskampfsystem von No Rest for the Wicked geht Moon Studios bis an die Grenzen von dem, was im Bereich digitaler Kämpfe möglich ist. Die Fights im Spiel fühlen sich dank präziser Animationen direkt und greifbar an und erlauben es den Spielern, intuitive Angriffe und tödliche Moves auszuführen.

Dieses innovative Kampfsystem führt zu einer extrem befriedigenden Gameplay-Erfahrung, die für isometrische ARPGs einzigartig ist und Geschick und Timing erfordert, statt simples „Button-Mashing“ zu unterstützen.

„Es war immer unser Traum, etwas zum ARPG-Genre, mit dem wir alle aufgewachsen sind und das wir so sehr lieben, beitragen zu können. Nach dem Erfolg von Ori war uns klar, dass Moon nun bereit ist, diesen Traum endlich in Erfüllung gehen zu lassen,“ erklärt Thomas Mahler, Mitgründer und Creative Director von Moon Studios. „Wir können die Reaktionen der Spieler auf diese komplett neue Genre-Neuinterpretation gar nicht erwarten!“

Die an Gemälde erinnernde Grafik von No Rest for the Wicked und die brutalen Kämpfe werden von einer düsteren und ernsten Hintergrundgeschichte untermalt: Wir schreiben das Jahr 841 und tiefgreifende Veränderungen werfen ihre Schatten voraus – eingeläutet durch den Tod von König Harol Bolein. Als eine friedliche Machtübergabe im Chaos endet, zieht am Horizont ein verheerender Konflikt auf.

Zusätzlich zu den politischen Wirren stürzt das erneute Auftreten einer tödlichen Seuche die entlegene Insel Sacra und ihre Bewohner ins Unglück. In diesen stürmischen Zeiten werden die Spieler von allen Seiten bedroht und müssen zu den Waffen greifen, um grotesken Bestien und der einfallenden Armee des Königreichs Herr zu werden.

„Die letzten sechs Jahre haben wir unermüdlich an unserem Traumprojekt gearbeitet – einem ARPG auf einem ganz neuem Niveau, befeuert durch unsere Liebe und Hingabe zu ausgeklügelten Gameplay-Mechaniken und dem Erschaffen von Welten,“ so Gennadiy Korol, Mitgründer und Technology und Production Director von Moon Studios. „Wir freuen uns, unsere eigene Sicht auf das präsentieren zu dürfen, was wir immer als die Grundwerte des ARPG-Genres gesehen haben, während wir zugleich die nächsten Schritte machen, um Elemente neu zu denken, die wir als reif für Innovation erachten.“

Im Mehrspieler-Modus von No Rest for the Wicked können Spieler ihre Welt und ihren Fortschritt mit bis zu drei Mitspielern im Online-Koop-Modus der Kampagne teilen. Sie können jede Quest, jeden Boss und jeden Quadratmeter der Isola Sacra teilen … oder alleine losziehen und ihre eigenen Ziele verfolgen.

„Das hochtalentierte Team von Moon Studios hat sich mit der Veröffentlichung von fantastischen Titeln mit einzigartiger Spielgrafik bereits mehrfach hervorgetan,“ so Michael Worosz, Chief Strategy Officer bei Take-Two Interactive und Head of Private Division. „Wir haben Private Division mit dem Ziel gegründet, die Entwicklung eines Spiels wie ‚Wicked‘ zu ermöglichen, und ich kann es kaum erwarten, dass Spieler erleben können, was Moon erschaffen hat.“

No Rest for the Wicked befindet sich derzeit in der Entwicklung und hat noch kein angekündigtes Veröffentlichungsdatum. Es wird erwartet, dass es im Early Access auf Steam während des Fiskaljahres 2024 von Take-Two veröffentlicht wird.

Die Vollveröffentlichung für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC ist für einen Zeitpunkt nach der Early-Access-Periode geplant. Weitere Details werden im digitalen Showcase „Wicked Inside“ am 01. März 2024 bekannt gegeben. Für No Rest for the Wicked liegt derzeit noch keine Altersfreigabe vor.