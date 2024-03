No Rest for the Wicked: PC-Version zum Sonderpreis

Autor:, in / No Rest for the Wicked

No Rest for the Wicked ist ab dem 18. April um 18:00 Uhr zu einem Sondereinführungspreis erhältlich.

No Rest for the Wicked, das Präzisions-Action-Rollenspiel von Moon Studios und Private Division, wird am Donnerstag, den 18. April 2024, um 18:00 Uhr im Early Access für PC auf Steam veröffentlicht.

In den ersten zwei Wochen nach der Early-Access-Veröffentlichung des Spiels am 18. April wird No Rest for the Wicked zu einem speziellen Einführungspreis von 35,99 € auf Steam erhältlich sein.

Zusätzlich schließt sich Private Division mit verschiedenen Streamern und Content Creators für ein Partnerprogramm zum Spiel zusammen. Über diese Partner und deren entsprechende Links kann No Rest for the Wicked mit einem weiteren Rabatt von 4,- € auf den speziellen Einführungspreis erworben werden, wodurch der Gesamtpreis dann bei 31,99 € für die ersten zwei Wochen nach der Veröffentlichung liegt.

No Rest for the Wicked wird nach den ersten zwei Wochen zu einem regulären Preis von 39,99 € angeboten.

In kürzlich veröffentlichten Social Media-Posts der Moon Studios-Mitbegründer Thomas Mahler und Gennadiy Korol haben sie bestätigt, dass No Rest for the Wicked keine Mikrotransaktionen enthalten wird.

Diese Entscheidung unterstreicht das Engagement von Moon Studios, den Spieler:innen ein umfassendes und immersives Spielerlebnis zu bieten.

Darüber hinaus bestätigten sie, dass „Wicked“ den Vorlieben der Spieler entgegenkommt, indem es ein nahtloses Einzelspiel-Erlebnis ohne die Notwendigkeit einer Online-Verbindung und ohne Anti-Cheat-Software bietet.

No Rest for the Wicked wird einen umfangreichen Offline-Modus bieten, der den Spielern ein ununterbrochenes Spielvergnügen in verschiedenen Spielumgebungen garantiert.