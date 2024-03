Outer Terror: Horrorspiel erscheint auch für Xbox

Autor:, in / Outer Terror

VoxPop Games Inc. kündigte an, dass das Indie-Horror-Spiel Outer Terror am 12. April 2024 auf Konsolen erscheinen wird.

Outer Terror wurde letztes Jahr auf dem PC veröffentlicht und von den Kritikern hoch gelobt. Zuletzt wurde es vom New York Video Games Critics Circle als „Best Hidden Gem“ des Jahres nominiert und wird das erste Spiel von VoxPop sein, das auf Konsolen erscheint.

Outer Terror wird für Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und die Nintendo Switch erhältlich sein.

„Outer Terror ist ein Beweis für das Engagement von VoxPop Games, Indie-Entwicklern zu Größe zu verhelfen, und wir sind sehr stolz darauf, dieses großartige, versteckte Indie-Juwel auf Home-Entertainment-Konsolen und einem völlig neuen globalen Publikum zugänglich zu machen“, so Marc Anthony Rodriguez, Mitbegründer und COO von VoxPop Games, der als Executive Producer für Outer Terror fungierte. „Durch unsere Publishing-Partnerschaft mit Ratalaika Games wird dies das erste Spiel von VoxPop Games auf Konsolen sein und wir könnten nicht aufgeregter sein. Während wir unsere neue Middleware-Plattform, unsere Universitätsinitiative und unsere Publishing-Kapazitäten ausbauen, begrüßen wir alle Partnerschaften mit neuen und aufstrebenden Studios und unabhängigen Spieleherstellern, die wissen, dass sie etwas Besonderes haben und wollen, dass VoxPop ihre Stimme erhebt.“

In Outer Terror wählt ihr aus zehn einzigartigen Überlebenden, von denen jeder seine eigene Persönlichkeit, seine eigenen Waffen und Spezialfähigkeiten hat, um euch durch unerbittliche Wellen von jenseitigen Schrecken zu kämpfen.

Egal, ob ihr alleine oder im Koop spielt, jeder Durchgang von Outer Terror bietet dem Spieler eine andere Erfahrung mit zufällig ausgewählten Waffen und Upgrades, Feindmustern und Bereichen der Karte.

Seht euch den Trailer zu Outer Terror an: