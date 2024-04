Outer Terror: Survival-Horrorspiel schickt Gegnerwellen los

Autor:, in / Outer Terror

VoxPop Games und Publishing-Partner Ratalaika Games gaben heute die Veröffentlichung von Outer Terror bekannt. Das Pulp-Action-Bullet-Hell-Horrorspiel ist sofort auf Konsolen weltweit erhältlich.

In diesem Horden-Shooter stellt ihr ein lächerliches Waffenarsenal zusammen und kämpft euch durch endlose Wellen von kosmischen Kreaturen in stilvollen Roguelite-Welten, die eine Hommage an klassische B-Movies und das Goldene Zeitalter der Horror-Comics der 80er und 90er Jahre sind.

„Die Veröffentlichung von Outer Terror für Heimkonsolen ist ein wahrer Beweis für die Leistungsfähigkeit der gesamten VoxPop-Plattform“, so Charles Fang Yu, Gründer und CEO von VoxPop Games. „Unser Middleware-Toolset bietet neuen unabhängigen Spieleentwicklern einen Weg, ihre Spiele zu veröffentlichen. Outer Terror ist der Beweis dafür, wir sind dankbar für die Bemühungen des gesamten Teams von Ratalaika Games, dieses Spiel auf Konsolen zu bringen, und wir können es kaum erwarten, all die fantastischen neuen Partnerschaften zu erkunden, die dies mit sich bringen wird.“

Erkundet Outer Terror entweder allein oder im Koop-Modus durch die dezimierten Städte, in denen es von tödlichen kosmischen Kreaturen wimmelt, und kämpft in wilden Schnellfeuer-Hybrid-Kämpfen!

Bleibt so lange wie möglich am Leben und versucht, den wenigen Überlebenden zu helfen, die noch am Leben sind.

In fünf thematisch einzigartigen Kapiteln gibt es 10 spielbare Charaktere, die jeweils mit ihren charakteristischen Waffen und Spezialangriffen ausgestattet sind und eine Anthologie klassischer Horrorgeschichten bilden.

Bei der Erkundung jeder riesigen Karte entdecken die Spieler Hochburgen der Überlebenden und Schätze. Das Ganze gipfelt in gewaltigen Bosskämpfen, Elite-Kreaturen aus dem Jenseits, Ghulen, Robotern und jenseitigen Abscheulichkeiten.

Outer Terror Features

Kämpfen, plündern und erforschen: Entdeckt weitere Schätze und versteckte Gegenstände, während ihr jede riesige Karte erkundet. Dies kann zu Begegnungen mit Endgegnern und außerweltlichen Abscheulichkeiten führen.

Entdeckt weitere Schätze und versteckte Gegenstände, während ihr jede riesige Karte erkundet. Dies kann zu Begegnungen mit Endgegnern und außerweltlichen Abscheulichkeiten führen. Waffenstapelung: Jeder Spieler wird im Laufe des Spiels einen steigenden Schwierigkeitsgrad erleben, was die Möglichkeit bietet, neue Waffen und Kräfte zu erlangen und zu verbessern.

Jeder Spieler wird im Laufe des Spiels einen steigenden Schwierigkeitsgrad erleben, was die Möglichkeit bietet, neue Waffen und Kräfte zu erlangen und zu verbessern. Gemeinsam überleben: Lehnt euch zurück und genießt das ausgedehnte kooperative Spiel im 2-Spieler-Couch-Koop-Modus.

Lehnt euch zurück und genießt das ausgedehnte kooperative Spiel im 2-Spieler-Couch-Koop-Modus. Einzigartige Charaktere: Die Spieler können sich für einen der 10 Überlebenden entscheiden, von denen jeder über einzigartige Waffen und Fähigkeiten verfügt, die ihm im Kampf helfen werden.

Die Spieler können sich für einen der 10 Überlebenden entscheiden, von denen jeder über einzigartige Waffen und Fähigkeiten verfügt, die ihm im Kampf helfen werden. Nostalgischer Grafikstil: Inspiriert von B-Movies und klassischen Comics bietet Outer Terror Grafiken des bekannten Digitalkünstlers Joe Roman (Chito).

Inspiriert von B-Movies und klassischen Comics bietet Outer Terror Grafiken des bekannten Digitalkünstlers Joe Roman (Chito). Sterbt nicht!: Jeder Band von Outer Terror ist vollgepackt mit Horden von Gegnern, die euren Lauf beenden wollen, sei es ein vampirischer Zombie-Eisbär, die verstümmelten Überreste eines Kaninchens oder ein Rudel fühlender Toaster.