SONY: Rechtsstreit gegen GET gewonnen

Erleichterung bei Sony – im Rechtsstreit mit Genuine Enabling Technology (GET) fiel das Urteil zugunsten des PlayStation-Herstellers aus. Dies entschied der zuständige Richter eines US-Bezirksgerichts.

GET reichte bereits im Jahre 2017 eine Klage wegen Patentverletzung gegen die Sony Corporation ein und strebte hierbei einen Schadensersatz von 500 Millionen US-Dollar an.

Laut GET verletze Sony ihr ‚730 Patent mit der Bezeichnung „Method and Apparatus for Producing a Combined Data Stream and Recovering Therefrom the Respective User Input Stream and at Least One Input Signal“.

Ein zentraler Aspekt der Klage bezog sich hierbei auf die Art und Weise, wie die PlayStation-Konsolen und Controller miteinander kommunizieren. Der Austausch zweier Signale mit unterschiedlichen Frequenzen ist hierfür maßgeblich.

GET behauptete, dass die Technologie ihres ‚730 Patents für den hierbei vorliegenden Signalempfang nötig sei.

Laut Sony konnte GET eine Patentverletzung jedoch nicht beweisen.

Der Richter gab nun Sonys Antrag auf Nichtverletzung des Patents statt und schloss den Fall.

GET hatte in der Vergangenheit bereits Nintendo in einen vergleichbaren Rechtsstreit in Bezug auf dasselbe Patent verwickelt. Das zuständige Bezirksgericht entschied im Jahre 2020 hierbei zugunsten von Nintendo.

Ein US-Berufungsgericht hob jene Entscheidung im Jahre 2022 jedoch auf. Der Fall ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

Es bleibt abzuwarten, ob auch der Rechtsstreit zwischen GET und Sony in eine weitere Runde gehen wird.