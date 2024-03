Gearbox Entertainment: Für 460 Millionen Dollar an Take-Two verkauft

Die Embracer Group hat heute eine Vereinbarung über die Veräußerung von Gearbox Entertainment an Take-Two Interactive zu einem Preis von 460 Millionen US-Dollar (4,9 Milliarden SEK) getroffen.

Der Erlös aus der Transaktion wird nach Abschluss der Transaktion die Nettoverschuldung, die Earn-Out-Verpflichtungen und die Investitionsausgaben deutlich reduzieren.

Embracer behält ausgewählte Unternehmen, darunter Gearbox Publishing San Francisco (das umbenannt werden soll), mit den Publishing-Rechten an der Remnant-Franchise, dem kommenden Hyper Light Breaker und anderen namhaften, noch nicht angekündigten Spielveröffentlichungen.

„Die heutige Ankündigung markiert das Ergebnis des abschließenden strukturierten Veräußerungsprozesses und ist ein wichtiger Schritt, um Embracer mit einer deutlich niedrigeren Nettoverschuldung und einem verbesserten freien Cashflow in die Zukunft zu führen. Durch die Transaktion verringern wir das Geschäftsrisiko und verbessern die Rentabilität, während wir uns zu einem schlankeren und stärker fokussierten Unternehmen entwickeln. Nachdem wir mehrere Optionen für Gearbox geprüft haben, freue ich mich, dass wir eine Lösung gefunden haben, die im besten Interesse aller Beteiligten ist. Randy und das Team haben in den letzten Jahren großartige Arbeit geleistet, und dafür möchte ich ihnen allen danken. Als einer der weltbesten Spieleentwickler bin ich zuversichtlich, dass Gearbox in seinem neuen Zuhause innerhalb von Take-Two weiterhin innovativ sein und florieren wird“, sagt Lars Wingefors, Mitbegründer und CEO von Embracer.