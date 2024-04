Gearbox Entertainment: Entlassungen haben nichts mit Entwicklungen zu tun

Die Übernahme von Gearbox Entertainment durch Take-Two Interactive für 460 Millionen Dollar führte zu Entlassungen. Nur wenige Stunden nach Bekanntgabe häuften sich in den sozialen Medien Meldungen von Mitarbeitern, die entlassen worden sind.

Gearbox hat Entlassungen mittlerweile offiziell bestätigt, ohne aber eine genaue Zahl zu nennen. In einem Statement an Eurogamer heißt es aber, dass der Wegfall von Arbeitsplätzen nicht an die Entwicklung von Spielen gebunden war. Projekte scheinen demnach nicht in Gefahr zu sein.

„Wir danken euch für eure Gedanken und eure Fürsorge für The Gearbox Entertainment Company, da einige Berichte über interne Kommunikation und Maßnahmen beginnen, durch öffentliche Kanäle zu fließen.“ „Wir sind dankbar, dass unser Talent und unsere Fähigkeiten für euch und eure Leserschaft von Interesse sind, während wir uns um unsere Mission bemühen, die Welt zu unterhalten. Die Embracer Group wird weiterhin über ihr Restrukturierungsprogramm berichten, das sich heute auf einige Teile von Gearbox auswirkt, die nicht mit der Entwicklung von Gearbox Software-Spielen verbunden sind.“ „Wir danken euch, dass ihr uns den Freiraum gebt, uns auf unsere Mitarbeiter zu konzentrieren und die Situation mit Mitgefühl zu handhaben und den Prozess zu managen, indem wir ein Gleichgewicht zwischen unserer gegenwärtigen Pflicht und unserem Engagement für die Zukunft finden.“