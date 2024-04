Crusader Kings III: Neue Spieler werden mit Einführungen empfangen

Das mittelalterliche Strategiespiel Crusader Kings III von Paradox Interactive ist seit langem ein Favorit für Neueinsteiger in den dynamischen historischen Spielen von Paradox.

Seine geschickte Mischung aus tiefgreifender Strategie, historischem Flair und charakterorientiertem Rollenspiel spricht eine Vielzahl von Spielstilen an.

Jetzt startet das Team von Crusader Kings III eine einmonatige Aktivierung auf seinen Kanälen, um das Spiel noch einladender für Neugierige zu machen – mit einem kostenlosen Update im Mai. Es gibt keinen Grund, sich von der Karte, den Zahlen oder dem Meer von finsteren Gesichtern einschüchtern zu lassen.

Im Laufe des nächsten Monats wird Crusader Kings III einige vertraute Charaktere aus einem der beliebtesten Startbuchzeichen des Spiels wieder einführen. Diese Kampagne soll die Vielfalt der Spieloptionen und der Möglichkeiten zum Erzählen von Geschichten, die das Spiel bietet, hervorheben.

Selbst die kriegerischsten Spieler müssen sich von Zeit zu Zeit mit anderen Rollenspielansätzen auseinandersetzen, wenn sie den größtmöglichen Nutzen aus ihrer Erfahrung ziehen wollen.

Alex Oltner, Game Director von Crusader Kings III, sagte: „Wir bei Paradox machen uns keine Illusionen darüber, dass unsere großen Strategiespiele sofort zugänglich sind, aber wir waren schon immer stolz darauf, dass Crusader Kings III eine große Bandbreite an Spielertypen ansprechen konnte. Seine ‚Story-Generator‘-Qualitäten haben sich als sehr effektiv erwiesen, um eine bestimmte Art von Spielern für die größeren Themen zu begeistern, die für unsere größten Titel typisch sind. Legends of Crusader Kings III soll die Hürden noch weiter senken, indem es die verschiedenen Spielstile in den Vordergrund stellt und neugierigen Menschen, die vor dem ersten Schritt in die historische Großstrategie zurückschrecken, die potenzielle Vielfalt vor Augen führt.“