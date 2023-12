Crusader Kings III: Fate of Iberia für Konsolen erhältlich

Crusader Kings III: Fate of Iberia ist für die Konsolen erhältlich. In Fate of Iberia kämpfen die Spieler ab heute um Land, Glauben und Ruhm.

Das mittelalterliche Iberien war die meiste Zeit seiner Geschichte ein Land kleiner Königreiche, die in einer von Diplomatie und Krieg geprägten Welt um ihr Überleben kämpften.

Die Bündnisse waren von Sprache, Glauben und Geografie geprägt, und die Bestrebungen, die Halbinsel zu vereinen, kollidierten miteinander. Aber Konflikt ist nicht der einzige Weg; Kooperation und Koexistenz bieten eine alternative Zukunft für die Region. Über das Schicksal der spanischen Halbinsel entscheiden die Spieler ab sofort in Fate of Iberia für die Konsolenversion von Crusader Kings III.

Fate of Iberia führt das Ringen-System in die Konsolenversion ein und gibt den Herrschern der iberischen Reiche neue Möglichkeiten, die gefährliche politische Situation in der Region zu meistern. Die Spieler bewegen sich durch Phasen von Chancen und Herausforderungen, passen sich neuen Situationen an und wechseln je nach Situation von kriegerischen zu friedlichen Strategien.

Zu den Features von Crusader Kings III: Fate of Iberia gehören:

Ringen-System: Völlig neues System für historische Konflikte, vollständig modifizierbar und anpassbar.

Spieler entscheiden über das Schicksal Iberiens: Sie wählen den Weg der Versöhnung oder den Weg der Eroberung, um Spanien zu vereinen oder sich auf eine friedliche Aufteilung der Beute zu einigen.

Neue Inhalte: Zwei neue Vermächtnispfade (Urbane und Seilschaften), neue kulturelle Traditionen, die die besonderen historischen Merkmale der iberischen Halbinsel hervorheben, neue Freundschaftsinteraktionen und Duelle über das Schachbrett.

Neue Ereignisse: Dynamische historische Ereignisse, von denen einige mit dem Kampf um Iberien zu tun haben, während andere für mehr Abwechslung für alle Spieler sorgen.

Dynamische historische Ereignisse, von denen einige mit dem Kampf um Iberien zu tun haben, während andere für mehr Abwechslung für alle Spieler sorgen. Neue Artwork: Neue Charaktergrafiken, welche die iberischen Kulturen des Mittelalters widerspiegeln, sowie neue Einheitendesigns und eine Vielzahl neuer Grafiken für Hintergründe, Ereignisse und Ladevorgänge.

Neue Musik: Ergänzungen zum Soundtrack von Crusader Kings III.

Crusader Kings III: Fate of Iberia ist ab sofort für Xbox Series X|S und Playstation 5 Konsolen erhältlich. Preisinformationen sind in den jeweilgen Konsolen-Stores verfügbar.