Crusader Kings III: Strategiespiel verkauft sich 3 Millionen Mal

Paradox Interactive hat bewiesen, dass Ritter in glänzenden Rüstungen, Familienfehden und die große Reise durch das eigene Reich nie aus der Mode kommen. Das Unternehmen gab bekannt, dass sich das Basisspiel seines erfolgreichen Mittelalter-Strategie-Rollenspiels Crusader Kings III bereits 3 Millionen Mal verkauft hat – Erweiterungen und kosmetische Packs nicht mitgerechnet.

Das Erreichen dieses verkaufstechnischen Meilensteins drei Jahre nach der Veröffentlichung im September 2020 ist ein Beweis für die anhaltende Stärke von Crusader Kings III als narratives Erlebnis par excellence und als Strategiespiel, das auch jenseits des stereotypen Geschichtsfans eine große Anziehungskraft ausübt. Für viele Spieler ist Crusader Kings III das erste große Strategiespiel von Paradox, das ihnen den Einstieg in die Welt der historischen Spiele ermöglicht.

In den letzten Jahren haben die Spieler von Crusader Kings viele Schlachten um viele Throne in vielen Teilen der Welt geschlagen. Einige dieser Errungenschaften haben wir im folgenden Trailer und in der beigefügten Infografik hervorgehoben.

„Die letzten drei Jahre waren sehr arbeitsreich und aufregend, und es ist toll zu sehen, dass so viele Leute Spaß an dem haben, was wir aufgebaut haben“, sagt Alex Oltner, Game Director von Crusader Kings III. „Crusader Kings III ist ein ganz besonderes Spiel, das für fast jeden etwas zu bieten hat – für Eroberer, Baumeister, Geschichtenerzähler und Romantiker. Die Resonanz auf unsere jüngste Erweiterung Tours & Tournaments war besonders erfreulich, und wir haben noch so viele Ideen, die wir zum Leben erwecken wollen. Unser gesamtes Team bedankt sich bei allen, die dazu beigetragen haben, Crusader Kings III zu dem zu machen, was es geworden ist.“

Doch Erfolg bedeutet nicht, dass sich alle auf ihren Lorbeeren ausruhen können. Paradox Interactive hat gerade das Wards & Wardens Event Pack für Crusader Kings III veröffentlicht, das erste von der Community ausgewählte Add-on von Paradox.

Anfang des Jahres gab Paradox das zweite Kapitel des Entwicklungszyklus für Crusader Kings III bekannt, darunter das Legacy of Persia Flavor Pack, das später in diesem Jahr erscheinen wird.

Crusader Kings III ist bei den wichtigsten Online-Händlern zum empfohlenen Verkaufspreis von 49,99 Euro erhältlich.