Crusader Kings III: Wards & Wardens erscheint im August

Wards & Wardens ist ein neues Ereignispaket für Crusader Kings III, das von der Crusader Kings-Community im vergangenen Winter in einer Abstimmung ausgewählt wurde.

Dieses Event-Pack konzentriert sich auf die Gefahren und Möglichkeiten, die ein kindlicher Herrscher mit sich bringt, auf die Erziehung der Kinder am Hof und auf die Weiterbildung im Erwachsenenalter. Die Veröffentlichung dieses Event-Packs ist für den 22. August 2023 geplant. Es ist Teil des Chapter II Inhaltspasses von Crusader Kings III.

In einem dynastischen System ist es sehr wichtig, den Thron in die richtigen Hände zu legen. In den meisten Fällen kann man sich seine Kinder nicht aussuchen, also ist es entscheidend, dass man ihnen die Lektionen des Lebens und der Führung beibringt, solange sie noch bereit sind zuzuhören.

In Crusader Kings III: Wards & Wardens können die Spieler den steinigen Weg einer königlichen Kindheit miterleben.

Crusader Kings III: Wards & Wardens enthält:

Ereignisse im Bereich der Kindererziehung.

Besuch von Universitäten für erwachsene Persönlichkeiten.

Weitere Events zur Persönlichkeitsentwicklung von Kindern.

Geiselereignisse für fremde Kinder, die am Hof der Spieler untergebracht sind.

Kindererziehungsereignisse mit Höflingen, einschließlich eines neuen Hofamtes, der Amme.

Regentschaftsereignisse für Kinder dienen der Ausbildung oder Absetzung von Herrschern, die noch nicht das Erwachsenenalter erreicht haben.

Vier neue Musiktracks

Dieses Paket beinhaltet außerdem ein kostenloses Update für alle Crusader Kings III-Spieler, mit einem neuen Geiselsystem, der neuen Charaktereigenschaft „Exzentrisch“, neuer Event-Art und neuen Animationen.

Crusader Kings III: Wards & Wardens wird ab dem 22. August 2023 zum empfohlenen Verkaufspreis von 4,99 EUR erhältlich sein.