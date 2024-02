Crusader Kings III: Drittes Kapitel angekündigt

Autor:, in / Crusader Kings III

Paradox kündigt das dritte Kapitel für Crusader Kings III an. Chapter III Road Map enthält zwei Erweiterungen, die erste erscheint bereits am 4. März.

Paradox Interactive hat seine diesjährigen Pläne für Crusader Kings III enthüllt, dem preisgekrönten Mittelalter-Strategiespiel, das für seine fesselnde Geschichte und seine Charaktere bekannt ist.

Chapter III von Crusader Kings III wird zwei Erweiterungen enthalten, darunter die lang erwartete große Byzanz-Erweiterung, sowie ein Event-Pack und ein kostenloses kosmetisches Kleidungs-Add-on, das ab sofort zum Download bereitsteht – für alle, die den Expansion Pass im Voraus erwerben.

Crusader Kings III: Chapter III wird folgende Erweiterungen enthalten:

Couture of the Capets (kostenlos)

Eine Welt der Opulenz mit Couture of the Capets. Dieses Kosmetikpaket, das sofort nach dem Kauf von Kapitel III verfügbar ist, führt neue Moden und Stile ein, die von der französischen königlichen Kultur des Hochmittelalters (13. Jahrhundert) inspiriert sind.

Legends of the Dead

In dieser Haupterweiterung verwandeln sich die Spieler in eine legendäre Persönlichkeit, die durch große Taten und effektive Propaganda die Macht ihres Geschlechts über Jahrhunderte hinweg festigen kann.

Sie lenken den Verlauf ihrer dynastischen Legende durch Hofchronisten und nutzen ihr wachsendes Ansehen, um ein dauerhaftes materielles Erbe aufzubauen. Sie müssen sich jedoch vor der wachsenden Bedrohung aus fernen Ländern in Acht nehmen, da der Schwarze Tod sein eigenes legendäres Erbe errichtet.

Road to Power

Die Pracht des Byzantinischen Reiches steht im Mittelpunkt dieser großen Erweiterung. Die Spieler regieren von Konstantinopel aus mit einem neuen Verwaltungssystem und erleben verschiedene byzantinische Ereignisse und Themen.

Oder sie wagen es und leben ein Leben, in dem ihr edler Ruf nicht an ihr Land gebunden ist, indem sie als Abenteurer über die Karte ziehen.

Wandering Nobles

Aufbauend auf dem Reisesystem, das mit Tours & Tournaments eingeführt wurde, führt dieses Event Pack einen neuen Lebensstil des Reisens sowie neue Wege und Gründe des Reisens ein – Zwischenfälle und Geschichten, die mit dem Umherreisen fernab der Sicherheit des eigenen Hofes zusammenhängen.

„Es ist sehr aufregend, über unsere Pläne für 2024 sprechen zu können“, sagt Alex Oltner, Game Director von Crusader Kings III. „Wir haben hart daran gearbeitet, Wege zu finden, um wichtige historische Inhalte wie den Schwarzen Tod und die besondere Regierungsform des Byzantinischen Reiches in CKIII einzubauen, und wir wissen, dass unsere Fans sich das ebenfalls gewünscht haben. Chapter III verspricht einer der wichtigsten Abschnitte in der Geschichte des Spiels zu werden.“

Der erste Inhalt des dritten Kapitels wird am 4. März veröffentlicht. Legends of the Dead ist eine neue Haupterweiterung für Crusader Kings III, die dem preisgekrönten Mittelalter-Rollenspiel von Paradox zahlreiche neue Aktivitäten, Ereignisse und Features hinzufügt.

Krieg, Krankheit und intrigante Verwandte können auch den berühmtesten Herrscher zu Fall bringen. Wie stellen die Spieler sicher, dass ihr Ruhm und Ansehen auch nach ihrem Tod erhalten bleibt?

Nichts steigert den Ruhm eines Königshauses so sehr wie der Ruhm seiner Vorfahren, daher kann es klug sein, in die Zukunft zu investieren, indem man von seiner Vergangenheit erzählt.

In Legends of the Dead sorgen die Herrscher dafür, dass die Geschichten über ihre großen Taten auch nach ihrem Tod weiterleben, indem sie diese von Chronisten und Troubadouren verbreiten lassen.

Doch selbst legendäre Größe wird von der größten aller Gefahren herausgefordert – dem Schwarzen Tod, einer gefährlichen Seuche, welche die mittelalterliche Welt in ihren Grundfesten bedroht.

Zum Ankündigungstrailer von Legends of the Dead geht es hier:

Die Features von Crusader Kings III: Legends of the Dead:

Legenden:

Die Spieler können eine epische Nacherzählung ihrer Familiengeschichte in Auftrag geben oder ihren eigenen heldenhaften Ruf durch große Taten aufbauen. Sie verbreiten diese Legende weit und breit und erleben, wie die Geschichten der Vergangenheit durch die Jahrhunderte hallen und den legendären Dynastien zu noch mehr Ruhm verhelfen.

Legendärer Spielstil:

Die Spieler nutzen ihren Status als lebende Legende durch neue Entscheidungen und Handlungen, um die Geschichte ihrer Familie im Gedächtnis eines Kontinents zu bewahren, die Legitimität ihrer Herrschaft zu stärken und weitere Entscheidungen zu ermöglichen.

Legendäre Gebäude:

Ihr legendärer Ruf verschafft den Spielern Zugang zu neuen Elite-Gebäuden, die ihr Vermächtnis für zukünftige Generationen festigen.

Legendäre Feste:

Dichter und Barden schmücken die Feste mit Liedern und Oden auf die Größe des Herrschers und inspirieren die Gäste, die Geschichte seiner legendären Großzügigkeit zu erzählen.

Hofchronisten:

Anstellung eines offiziellen Historikers, der über die großen Taten der Dynastie berichtet, oder Beauftragung von Dichtern und Musikern, die die Taten des Herrschers in Kunst umsetzen.

Zwei neue Vermächtnisse:

Ein neues heroisches dynastisches Vermächtnis für die Erben legendärer Persönlichkeiten, das sogar die großen Taten der Vorfahren nutzt, um Ansprüche aus der fernen Vergangenheit zu rechtfertigen, und ein legitimatorisches Vermächtnis, das die eigene Dynastie als die wahren Herrscher des Reiches darstellt.

Krankheit und Trauer:

Neue Krankheiten wie die Ruhr, Masern und das Antoniusfeuer können den Hof der Spieler heimsuchen, aber sie können ihre verstorbenen Angehörigen mit würdigen Bestattungsriten ehren, die ihrem Glauben entsprechen.

Der Schwarze Tod:

Die größte Geißel des Mittelalters raffte Adel und Bürgertum gleichermaßen dahin und veränderte das politische und soziale Umfeld radikal. Die Herrscher müssen ihr Reich und ihre Seele vorbereiten, denn eine wütende Pest kann der größte Feind ihrer Herrschaft sein.

Neue Grafiken:

Leben und Tod erhalten neue Energie durch den berühmten Grafikstil, den die Fans von Crusader Kings III zu schätzen gelernt haben. Ein neuer, exklusiver Kartentisch, neue Kleidungsarten, Einheitenmodelle und Holding-Design sorgen für zusätzliche Würze.

Chapter III für Crusader Kings III ist ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von 43,98 Euro erhältlich. Nach dem Kauf können die Besitzer sofort das kosmetische Paket Couture of the Capets kostenlos herunterladen.