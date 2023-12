Warface: Clutch: Brandneue Winterkampagne gestartet

Publisher und Entwickler MY.GAMES kündigt heute ein Winter-Update für seinen Taktik-Shooter Warface: Clutch an. Mit diesem Update wird auch die bereits angekündigte Umbenennung auf allen Plattformen vollzogen. Das Update leitet die Nordlicht-Saison ein, die neue Waffen, einen erneuerten Battle Pass (der komplett kostenlos erhältlich ist) und neue PvE-, PvP- und Prestige-Saisons beinhaltet.

Eine Neuerung in dieser Saison liegt darin, dass der Battle Pass für Ingame-Währung erworben werden kann und nicht mehr gekauft werden muss. Dies ist eine der Änderungen an der Monetarisierung des Spiels, die bereits zusammen mit dem neuen Namen angekündigt wurde. Die Spieler können Waffen mit Wintermotiven erwerben, um ihr Arsenal komplett auf das Thema auszurichten.

Am 13. Dezember beginnt das Winterfest, das einen zeitlich begrenzten Modus, eine Karte und ein Event beinhaltet. Die Spieler werden in King of the Hill versuchen, die Krone als wahrer König des Winters auf einer winterlichen Version der bei Spielern beliebten Karte Trailer Park zu erringen. Das Spielen dieser Karte und dieses Modus belohnt die Spieler mit Schwarzmarktmünzen, die zum Kauf von zeitlich begrenzten Waffen, Kosmetika, Abzeichen und anderem verwendet werden können. Spieler können auch Schwarzmarktmünzen verdienen, indem sie bestimmte PvE-Spec-Op-Missionen spielen.

Außerdem wurde die Spielqualität in den PvE-Missionen verbessert, die jetzt kumulative Belohnungen bieten. Wenn man die Mission auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad abschließt, wird man auch mit den Belohnungen der niedrigeren Stufen belohnt, was bedeutet, dass man weniger Zeit damit vergeudet, Dinge zu tun, die man bereits abgeschlossen hat. Außerdem wurden die Schwierigkeitsgrade von drei Missionen überarbeitet.