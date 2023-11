Warface: Shooter-Hit wird in Warface: Clutch umbenannt

Publisher und Entwickler MY.GAMES verkündet, dass eines seiner beliebtesten Spiele einen neuen Namen bekommt. Der Shooter-Hit WARFACE wird in WARFACE : CLUTCH umbenannt und bekommt ein neues Logo.

Timur Suzi, Executive Producer bei MY.GAMES über die Umbenennung: „Unsere Inspiration für den Namen entsprang der Erkenntnis, dass es in Spielen und im Sport Momente des Drucks gibt, in denen man Kraft, Konzentration und Biss aufbringen muss, um den spielentscheidenden Zug zu machen. Das ist es, was wir unseren Spielern vermitteln wollen: Ihre Spielzüge, ihre Strategie und ihre Reflexe bestimmen das Spiel. Ein rasantes Gameplay mit kompetitivem Charakter, das ist es, worum es in Clutch geht.“