No Rest for the Wicked: Teaser zum Wicked Inside veröffentlicht

Mit No Rest for the Wicked bringen die Moon Studios ein Action-RPG auf den Markt, über das ihr im Rahmen des Wicked Inside mehr erfahren werdet.

Die Moon Studios kennt ihr bereits von den Ori-Spielen. Nun steht die Veröffentlichung des Action-RPGs No Rest for the Wicked an. Im Rahmen einer Wicked Inside-Präsentation am 1. März werdet ihr mehr über das Spiel und dessen ausgedehnte Fantasy-Landschaft erfahren.

Der Stream startet hierzulande am 1. März um 18 Uhr. Mit einem Teaser stimmen die Moon Studios nun nochmal auf die Präsentation ein.

Erscheinen wird No Rest for the Wicked für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und den PC.