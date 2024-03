Remedy: Condor ist ein Live-Service-Spiel

Unter dem Codenamen Condor entwickelt Remedy ein Koop-Multiplayerspiel, das in der Welt von Control angesiedelt ist. Der Entwickler hat jetzt neue Details zum Spiel in seinem letzten Finanzbericht preisgegeben.

So wird das Spiel in diesem Jahr in die volle Produktionsphase übergehen. Mit einem Budget von 25 Millionen Euro entsteht das Spiel in der Northlight Engine für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Im Bericht wird Condor wie folgt beschrieben: „Nach der Hiss-Invasion ist das Älteste Haus unter Verschluss: ein brodelnder Topf mit flüchtigen und gefährlichen übernatürlichen Kräften.“ „Darin gefangen ist das letzte Überbleibsel des Federal Bureau of Control, das sich zur Wehr setzen muss, um die Kontrolle zurückzugewinnen. Verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen. Und jeder wird gebraucht.“ „Die Control-Franchise ist größer als eine Geschichte oder ein Charakter. Mit Codename Condor laden wir die Spieler auf eine gemeinsame Reise in die Tiefen des Oldest House ein.“ „Dort werden sie mit überwältigenden Feinden und Hindernissen konfrontiert, aber wenn sie sich auf ihre Ausrüstung und einander verlassen, haben sie eine Chance zu überleben.“

Condor ist kein Free-to-Play-Spiel, sondern ein Live-Service-Spiel zu einem festen Preis.

Remedy schrieb: „Dabei handelt es sich um Premium-Spiele, die zwar einen niedrigeren Anfangspreis haben, aber durch Updates, Spiel-Erweiterungen und potenzielle Mikrotransaktionen eine lange Reihe von Einnahmen erzielen.“