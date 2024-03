Ryu Ga Gotoku Studio: Dragon Engine wird auch in Zukunft verwendet

Um die eigene Engine zu verbessern, greift Ryu Ga Gotoku Studio auf andere zurück. Laut Technical Director Yutaka Ita sei die hauseigene Dragon Engine für die Like a Dragon-Reihe von grundlegender Bedeutung.

In einem Interview erzählte Ita, dass man für das Remake von Like a Dragon Ishin zwar die Unreal Engine verwendet habe. Dadurch konnte man aber die Mängel bei der eigenen ausmachen.

„Like a Dragon: Infinite Wealth hingegen wurde mit der Dragon Engine entwickelt, aber nachdem wir die Anfrage erhielten, die Effekte, die wir in Ishin erzielen konnten, einzubauen, haben wir der Engine neue Beleuchtungsfunktionen hinzugefügt“, so Ita.

„Einer davon war der Ausdruck von Licht. In Like a Dragon: Ishin ermöglichte es die Unreal Engine, in hellen Tagesumgebungen zu glänzen und die Tiefenschärfe wunderschön zu gestalten.“

Das Studio rüste sich für eine ungewisse Zukunft, man wisse nicht, welche Richtung die Spieleindustrie einschlägt, sagt der Director. Würde man nur die Dragon Engine verwenden, wäre man nicht mehr konkurrenzfähig.

„Wir müssen mit den Veränderungen in der Spieleindustrie Schritt halten. Wenn in Zukunft eine sehr gute Allzweck-Spiele-Engine auf den Markt kommt, werden vielleicht alle Spielefirmen der Welt damit arbeiten. Wenn Dragon Studio zu diesem Zeitpunkt nur noch die Dragon Engine verwenden kann, sind wir vielleicht nicht mehr in der Lage, in dieser Welt zu konkurrieren.“

„Wir wissen nicht, in welche Richtung sich die Spieleindustrie und die Entwicklungsumgebung in Zukunft entwickeln werden. Wenn wir neue Mitarbeiter bei Ryu ga Gotoku Studio ausbilden, lassen wir sie deshalb lernen, wie man Spiele mit drei Engines entwickelt – Dragon Engine, Unreal Engine und Unity.“

„Wenn wir die anderen beiden Engines kennen, können wir die Dragon Engine verbessern und mit der Spieleindustrie Schritt halten, wenn sich deren Richtung ändert. Dafür ist die dreisprachige Ausbildung da.“