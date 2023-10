Remedy: Finanzergebnisse und Updates zu Projekten

Ein Bericht zu den Finanzergebnissen von Remedy sind aktuelle Zahlen des Entwicklers zu entnehmen. Auch zu laufenden Projekten gibt es Updates.

So hat das für Alan Wake bekannte Studio im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 einen Umsatz von 7,8 Millionen Euro erwirtschaftet. Ein Minus von 1 % zum Vorjahr. Der konsolidierte Umsatz lag bei 23,6 Millionen (-21 %) während das Betriebsergebnis bei -4,2 Millionen Euro lag.

Wie dem Bericht weiterhin entnommen werden kann, hat das Remaster von Alan Wake seine Entwicklungs- und Werbekosten wieder herausholen können.

Auch ein Update zur Fortsetzung von Control gab es. Demnach befinde sich Control 2 weiterhin im „Proof-of-Concept-Stadium“.

Dazu heißt es: „Control 2 befindet sich weiterhin in der Proof-of-Concept-Phase. Die Pläne für diese Fortsetzung sind ehrgeizig, und wir haben sowohl bei den Entwürfen als auch bei der Erstellung des Spiels gute Fortschritte erzielt. In diesem Stadium werden wir in den nächsten Quartalen weitermachen. Wir konzentrieren uns darauf, die identifizierten Schlüsselelemente zu testen, bevor wir zur nächsten Phase übergehen und das Team vergrößern.“