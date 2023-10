Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1: Fans feiern David Hayter im neuen Trailer

Zur kürzlich veröffentlichten Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 brachte Konami jetzt einen weiteren Trailer heraus, der bei Fans besonders gut ankommt. So führt David Hayter, die Stimme von Snake, durch ikonische Momente der Reihe, ehe er selbst am Ende kurz zu sehen ist und sagte: „Das ist erst der Anfang.“

Hayter sprach seine Figur zuletzt 2008 in Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Später wurde er in Ground Zeroes und Phantom Pain durch Keifer Sutherland ersetzt, was bei den Fans nicht sonderlich gut ankam.