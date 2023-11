Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1: Technische Analyse übt viel Kritik

Die Experten von Digital Foundry haben die Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 im technischen Testbericht unter die Lupe genommen.

Die Sammlung bietet einen ordentlichen Umfang an Inhalten. So findet ihr Metal Gear Solid 1, 2 und 3 sowie die MSX- und NES-Spiele mit einer Reihe von Zusatzinhalten für jedes Spiel, die jeweils in einem eigenen Front-End Menü übersichtlich zu erreichen sind.

Wendet ihr euch allerdings den Spielen zu, könntet ihr enttäuscht sein. Es offenbart sich, dass für Metal Gear Solid 1 nur eine einfach Emulation eingesetzt wurde, dabei blieben auch die Macken der Ursprungsversion erhalten.

Wer eine europäische Sprache oder britisches Englisch eingestellt hat, bekommt standardmäßig die auf 25 fps begrenzte PAL-Version angezeigt. Stellt ihr die Sprache im Frontend auf amerikanisches Englisch um, erhaltet ihr über einen zusätzlichen Download die NTSC-Version. Insgesamt lässt sich für Metal Gear Solid 1 zusammenfassen, dass es so aussieht und sich spielt wie im Jahr 1998.

Startet ihr Metal Gear Solid 2 oder 3, zeigt sich, dass diese auf der 2011 veröffentlichten HD Collection basieren. Besonders auf der Switch, aber auch Xbox Series X zeigen sich Probleme mit Anti-Aliasing und Texturfilterung. Auf PlayStation 5 erzielen beide Spiele eine bessere Bildqualität.

Die Framerate im Kern-Gameplay zeigt sich wiederum auf Xbox Series X und PlayStation 5 bei 60 fps, während auf der Switch lediglich 30 fps die Obergrenze darstellen, was sich negativ auf die Qualität auswirkt und Einbrüche unter den Wert nicht verhindert. Die PC-Version von Metal Gear Solid 2 und 3 wecken Verwunderung, es fehlen jegliche Einstellungsmöglichkeiten zu Anti Aliasing, Auflösung oder Tastaturbelegung. Dazu kommen visuelle Probleme auf.

Konami hat bereits versprochen, sich um Updates für die Problembehebung zu kümmern. Die Analyse gibt es hier: