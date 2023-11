Forza Horizon 5: Das steckt alles im American Automotive Update

Autor:, in / Forza Horizon 5

Das American Automotive Update für Forza Horizon 5 hat so einige Überraschungen zu bieten. Hier erfahrt ihr alle wichtigen Details.

Playground Games hat mit dem American Automotive Update für Forza Horizon 5 einiges im Gepäck. Dazu gibt es ab heute ein neues Car Pack, freispielbare Muscle-Cars in den Spiellisten und vieles mehr. Mit der Rückkehr der Ovalbahn und vier neuen Straßenrennstrecken könnt ihr dazu eure „Muskeln trainieren“. American Automotive enthält in diesem neuen Update 13 neue Auszeichnungen, die ihr verdienen könnt.

Die Ovalbahn kehrt zum Horizon Festival zurück, nachdem sie zuvor in der High-Performance-Serie debütierte, und wird während der vier Wochen der Festival-Playlist von American Automotive im Freeroam verfügbar sein. Findet den Oval Track drüben im Stadium und stellt eine saubere Zeit auf, um die entsprechende Auszeichnung zu erhalten.

Playground Games hat dazu bekannt gegeben, dass es neue Straßenrennen in Forza Horizon 5 geben wird. Einen Vorgeschmack gibt es hier zu sehen:

Erlebt vier neue Straßenrennstrecken, die mit diesem Update dauerhaft zum Spiel hinzugefügt werden. Beim Vista del Mar Sprint (4,2 Meilen) fahrt ihr durch den Dschungel und genießt den Blick auf das Meer, bevor ihr die Tour in Los Jardines beendet. Beim Aeródromo Sprint (3,9 Meilen) besucht ihr den Aeródromo en La Selva und fahrt in Richtung Mulegé, um dann einen Umweg zu machen und die Strecke in Richtung Atlantes De Tula zu beenden.

Die herrliche Aussicht auf Gran Puente bildet die Kulisse für den Marigold Sprint (3,9 km), bevor ihr bei diesem Rennen auf die wunderschönen Felder von La Cordillera wechselt. Fahrt am Meer entlang in Richtung Club de Ópalo de Fuego und schließt dann den Línea Costera Sprint (5,0 Meilen) am Fuße der Gran Caldera ab.

Für den Abschluss jeder Strecke erhaltet ihr eine der brandneuen Auszeichnungen, die in diesem Update enthalten sind, sowie den Sieg in einem Rennen auf dieser Strecke. Diese Strecken werden auch im Rivals-Modus und in Horizon Open erscheinen.

HRE bringt 27 Felgen für euch, mit denen ihr eure Lieblingsautos stylen könnt. Dazu gibt es drei Forza Widebody-Kits: 1987 Pontiac Firebird Trans AM GTA, 2016 Ford Shelby GT350R und 2017 Chevrolet Camaro ZL1.

Um Forza Horizon 5 weiter zu einem zugänglichen Spiel zu machen, wurden BSL (Britische Gebärdensprache) und ASL (Amerikanische Gebärdensprache) zu den Kapiteln Donut Media und Icons of Speed Horizon Story hinzugefügt.

Das „American Automotive Car Pack“ bietet euch folgende Autos:

Erweitert eure Fahrabenteuer und beginnt euer Rennsport-Vermächtnis mit dem Forza Motorsport + Forza Horizon 5 Premium Editions Bundle, das beide Spiele und ihre Premium Add-ons zu einem reduzierten Preis enthält. Beide Pakete sind ab dem 16. November erhältlich, und bis zum 30. November sollten Sie sich diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen lassen.

Neu dabei ist auch das Autoshow-Autogutschein-Programm. Es ermöglicht Spielern, Forza Horizon 5 in ihrem eigenen Tempo zu genießen. Kauft Autoshow-Autogutscheine mit echter Währung und tauscht sie gegen jedes beliebige Auto ein, das ihr auf der Autoshow haben möchtet. Dies schließt keine Festival-Playlist-Belohnungsautos oder Car Pack-Autos ein. Die Preise werden wie folgt aufgeteilt: 4,99 € = 4, 9,99 € = 10 und 19,99 € = 24 Autogutscheine.

Die Festival Playlist hat auch wieder einiges zu bieten und spendiert euch kostenlose Fahrzeuge, die das Kaufen von Autogutscheinen überflüssig machen. In dieser Serie gibt es acht exklusive Autos!

Die folgenden Fahrzeuge warten auf euch:

Dazu noch den „2010 Rossion Q1“, „2024 Lucid Air Sapphire“, und den „1964 Plymouth Belvedere“.

Welches Muscle-Car werdet ihr euch sichern und welches Fahrzeug wollt ihr unbedingt zu eurer Garage hinzufügen?