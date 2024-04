Forza Horizon 5: Das steckt im neuen Apex Allstars-Update

Hinter das Steuer der besten GT-Fahrzeuge können sich Spieler von Forza Horizon 5 in dieser Woche mit dem Apex Allstars-Update klemmen.

Playground Games stellte das nächste Update jetzt ausführlicher vor.

Belohnungen der Apex Allstar Festival-Playlist

In der Festival-Playlist des Rennspiels warten demnach fünf exklusive Belohnungs-Fahrzeuge auf euch.

25. April 2024

2016 Ford GT #66 GT Le Mans

02. Mai 2024

2013 Chevrolet Summit Racing Pro Stock Camaro

2021 Hyundai #98 Bryan Herta Autosport Elantra N

09. Mai 2024

2005 Mitsubishi #1 Sierra Enterprises Lancer Evolution Time Attack

16. Mai 2024

2017 Porsche #92 GT Team 911 RSR

Neue Requisiten im Event-Lab

Neben den neuen Fahrzeugen gibt es auch für die Kreativen unter euch Nachschub in Form von 8 neuen Asphaltstraßen-Requisiten. Die neuen Bauteile sind in zwei Versionen verfügbar: mit und ohne Straßenmarkierung.

Ebenfalls in zwei Versionen verfügbar sind im Event-Lab die 15 erhöhten Straßenrequisiten.

Dass beide neuen Sets eine Snapping-Funktion besitzen, versteht sich dabei wohl von selbst.

Fehlerkorrekturen

Das Update in dieser Woche kümmert sich zudem um die Behebung folgender Fehler:

Ein Problem wurde behoben, bei dem nach Quick Resume des Spiels manchmal keine Eingaben registriert wurden

Allgemeine Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen

Ein Problem mit dem 2019er Ginetta G10 RM wurde behoben: Vinyls zeigen nicht mehr die Farbe des Autos an

2024 Chevrolet Corvette E-Ray

Der Entwickler kündigt weiterhin die Aufnahme des 2024 Chevrolet Corvette E-Ray ins Autohaus an. Das zuvor nur Treuebelohnung erhältliche Fahrzeug wird ab dem 23. April für 181.000 Credits dauerhaft zum Kauf angeboten. In der saisonalen Meisterschaft „Going the Distance“ wird er zudem in der vierten Woche der Festival-Playlist als Belohnung erhältlich sein.

Apex Allstars Carpack

Wer noch mehr Fahrzeuge für seine Garage wünscht, der kann sich für 9,99 Euro ab dem 23. April das Apex Allstars Carpack holen.

Das Paket wird diese sieben Fahrzeuge enthalten:

2018 BMW #1 M Motorsport M8 GTE

2015 Cadillac #3 Cadillac Racing ATS-V.R

2020 Chevrolet #3 Corvette Racing C8.R

2018 Mercedes-AMG GT3

2020 Lexus #14 VASSER SULLIVAN RC F GT3

2019 Ferrari #62 Risi Competizione 488 GTE

2018 Porsche 911 GT3 R

Das nächste Update „Retrowave“ steht übrigens schon in den Startlöchern. Es wird am 23. Mai erscheinen und unter anderem eine neue Radiostation sowie Dekorationen für Autobahnen für das Event-Lab hinzufügen.

Das Apex Allstars-Update wird ab Donnerstag erhältlich sein. Mehr Details zu den Inhalten erfahrt ihr auch auf der offiziellen Webseite.