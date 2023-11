Kino, Serien & TV: The Witcher Animationsfilm angekündigt

Netflix hat für Ende 2024 den Animationsfilm The Witcher: Sirens of the Deep angekündigt.

Der Animationsfilm wurde mit zwei Trailern vorgestellt, die ihr euch weiter unten ansehen könnt. In der englischen Originalfassung wird Doug Cockle die Rolle des Geralt von Riva sprechen. Cockle ist in den Videospielen die englische Stimme des berühmten Hexers, was bei Fans für Wiedererkennungswert sorgen soll.