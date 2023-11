Sea of Thieves: So läuft die PVP-Jagd Skull of the Siren Song

Autor:, in / Sea of Thieves

Rare verrät im neuen Sea of Thieves Gameplay-Guide, wie die neue PVP-Reise „Skull of the Siren Song“ abläuft.

Rare hat ein Gameplay-Guide-Video veröffentlicht, das die Details der PVP-Reise „Skull of the Siren Song“ erklärt, die am 16. November in Sea of Thieves startet.

Sobald die mysteriöse Notiz am Mast erscheint, könnt ihr die Aufgabe annehmen. Wenn genug Crews bereit sind, erscheint Captain Briggsy und schickt euch mit zwei verschiedene Schatzkarten los, um den Schädel des „Sirenengesangs“ zu erringen.

Eine der Karten führt euch zu der verschlossenen Truhe, in der sich der Schädel des Sirenengesangs befindet. Die andere Karte wiederum zeigt das Versteck des Schlüssels, den ihr benötigt, um die Truhe zu öffnen. Wie viele Rivalen mit euch nach den Schätzen suchen, wisst ihr zu diesem Zeitpunkt noch nicht, haltet also besser die Augen offen.

Sobald ihr einen der markierten Orte erreicht habt, lernt ihr, dass sowohl die Truhe als auch der Schlüssel von bösartigen Korallenskelette bewacht werden. Allerdings stellt das Ausschalten dieser Gegner die kleinste der bevorstehenden Herausforderungen dar.

Ein weit sichtbares Leuchtfeuer macht ein heimliches Davontragen von Truhe oder Schlüssel unmöglich. Dazu werden den anderen Crews die Positionen der Gegenstände auf der Karte angezeigt. Versucht Truhe und Schlüssel zusammenzubringen, ohne euch von Rivalen ausbooten zu lassen,

Wenn ihr schließlich erfolgreich wart und den Schädel des Sirenengesangs entfesselt, ist die Jagd noch lange nicht vorbei. Denn jetzt offenbart sich allen Crews der endgültige Zielort, an dem die Übergabe an Captain Briggsy erfolgen soll. Gleiches gilt für die Position des Schädels. Dabei entpuppt sich der Schädel neben seiner Eigenschaft als wertvoller Schatz auch als mächtige Waffe. Mit seinen tödlichen Schallwellen könnt ihr Rivalen ausschalten, die euch den Schädel abluchsen wollen.

Der Besitz des Schädels bringt aber einige Nachteile mit sich. So ruft er beständig Wellen von Gegnern herbei, während sein Fluch dafür sorgt, dass euer Schiff nur langsam vorankommt. Rare verrät einige Tricks und Strategien, wie Harpunendrehungen und Ablenkungsmanöver.

Der Sieger des Events ist die Crew, die den Schädel des Sirenengesangs an Captain Briggsy übergibt, es winken eine große Menge an Gold und verschiedene kosmetische Items als Belohnung.