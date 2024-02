Sea of Thieves: Hinweis auf Multiplattform-Release von Rare

Das Piratenabenteuer Sea of Thieves steuert möglicherweise auf fremde Gewässer zu. Das Spiel des Entwicklers Rare ist eines der genannten Spiele, das Gerüchten zufolge Multiplattform gegen wird und auf PlayStation und Nintendo Switch veröffentlicht werden könnte.

Während diese Frage vielleicht heute Abend von offizieller Seite im Business-Update Podcast beantwortet wird, hat Rare vielleicht selbst schon einen Hinweis dazu gegeben.

Zum gestrigen Valentinstag postete der Sea of Thieves-Account auf Twitter einen Reim, in dem mit rot, blau, grün und weiß passenderweise die Farben der Plattformen, Nintendo, PlayStation, Xbox und PC genannt wurden.

Fans vermuten daher, Sea of Thieves werde tatsächlich auch auf fremden Plattformen veröffentlicht.

Rowboats are red,

And sometimes they're blue,

Other times they're green,

Occasionally they can be white…

Wait, where were we going with this?

— Sea of Thieves (@SeaOfThieves) February 14, 2024