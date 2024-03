Sea of Thieves: Auf das Piratentum

Autor:, in / Sea of Thieves

Rare feiert mit einem neuen Trailer die im Laufe der Jahre ergänzten Inhalte und das Piratentum in Sea of Thieves.

Seit der Veröffentlichung von Sea of Thieves hat Rare zahlreiche Inhalte in das Piratenspiel hinzugefügt, die im neuen „Be more Pirate“-Trailer ihren Auftritt erhalten haben.

Er zeigt die aufregende Welt der Piraten und die Abenteuer, die auf euch warten. Ob ihr nun auf der Suche nach vergrabenen Schätzen seid, Seeschlachten austragt oder in Safer Seas entspannt mit eurer Crew die Freiheit der Meere genießt und angeln geht– es gibt immer neue Wege, um ein wahrer Pirat zu sein.

Welches Update hat euch bis jetzt am besten gefallen, und was sollte Rare unbedingt noch einbauen?

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen: