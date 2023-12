Sea of Thieves: Safer Seas macht private Spielsitzungen möglich

Autor:, in / Sea of Thieves

Das Dezember-Update von Sea of Thieves fügt mit Safer Seas die Möglichkeit für private Spielsitzungen in das Piratenspiel hinzu.

Mit dem Dezember-Update hat Rare den neuen Spielmodus Safer Seas, den sich Spieler schon seit längerem gewünscht hatten, eingefügt. Somit könnt ihr ab sofort in Sea of Thieves private Spielsitzungen ohne PvP starten.

In Safer Seas erkundet ihr die Welt entweder alleine oder mit bis zu drei Freunden. Dies ermöglicht es, euch mit der Steuerung und der Welt in aller Ruhe vertraut zu machen. Ihr könnt Reisen für verschiedene Handelsgesellschaften annehmen, erlebt die Tall Tales-Geschichten Sea of ​​Thieves: The Legend of Monkey Island (2023) und Sea of Thieves: A Pirate’s Life (2021) mit Pirates of the Caribbean, ohne von anderen Crews unterbrochen zu werden, oder genießt das Inselleben und geht an den Strand angeln.

Ganz ungefährlich bleibt es indes nicht, wappnet euch vor Weltereignissen und wehrt den Megalodon-Angriff ab oder schlagt furchterregende Ashen Lords zurück.

Da dennoch in Safer Seas erheblich geringere Risiken vorherrschen, müsst ihr Abstriche bei Belohnungen hinnehmen. Demnach ist der Fortschritt bei den Handelsgesellschaften auf Level 40 begrenzt, dazu erhaltet ihr im Vergleich zum Modus High Seas lediglich 30 Prozent Reputations- und Goldbelohnungen. Inhalte mit Fokus auf Multiplayer wie zum Beispiel Fraktionskämpfe oder Skull of the Siren Song sind nicht verfügbar.

Was haltet ihr von Safer Seas? Werdet ihr die Segel in ruhigere Gefilde setzen, oder stürzt ihr euch lieber in den PvP-Modus High Seas, um den Nervenkitzel der Seeschlachten zu genießen?